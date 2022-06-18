Росіяни відчують "біль" від санкцій у найближчі пів року, – Шеремета

Росія потроху ізолюється від цивілізованого світу: санкції вже починають діяти, а міжнародні компанії покидають країну. Вже зовсім скоро росіяни відчують справжній "біль" від санкцій. Але тут є один нюанс.

Про це 24 каналу розповів професор економіки університету Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета. За його словами, пропаганда все одно переконуватиме місцевих, що вони живуть добре. І, як не дивно, росіяни в це повірять.

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"Біль" від санкцій з'явиться у найближчі пів року

Якою б не була ситуація, Шеремета не вірить, що російська пропаганда швидко змінить свою риторику щодо санкцій Заходу. Зараз там переконують – обмеження нестрашні, тому все буде нормально.

Але меседжі можуть поступово змінитися, як тільки прості росіяни відчують, що під санкціями їм дійсно важче живеться. І то не одразу. Тим паче, що вони звикли жити у складних умовах.

Росіяни звикли до важких часів. Їм можуть подати будь-яку пропаганду – і вони повірять. Навіть за найгіршої ситуації все одно російські політики та канали говоритимуть, що в них все окей, – вважає Роман Шеремета.

Можливо, вже потім, коли народ усе усвідомить, пропаганда може дещо змінитися. Але це не станеться швидко.

Економічні санкції проти Росії: SWIFT – лише половина справи

Ще не початку повномасштабного вторгнення США заморозили для багатьох російських банків кореспондентські рахунки в доларах. Утім, Євросоюз такого не зробив. А це був би грізний удар по російській економіці. Блокування SWIFT – це добре. Але варто йти далі.

Роман Шеремета спілкувався з представниками Світового банку та МВФ на одному з форумів у Лондоні. Йому пояснили, що Європа наразі не може заблокувати такі рахунки, поки перебуває в енергетичних зв'язках із Росією. Їм потрібно якось розраховуватися за газ та нафту.

Крім того, існують певні індивідуальні вподобання та симпатії до Росії, які часто проглядаються, до прикладу, у деяких посадовців з Німеччини та інших держав.

Сукупність цих факторів, на жаль, не дала нам змогу повністю заблокувати російські банки в Європі. Але суспільство цих країн, зокрема Німеччини та Франції, зовсім по-іншому дивляться на ситуацію. За опитування вони за повне відключення російських банків від європейської системи, – наголосив Роман Шеремета.

Головне питання – коли саме суспільна думка перейде у політичне рішення. Варто розуміти, що політик не зможе різко піти проти волі людей. Адже тоді його просто не оберуть наступного разу. Пан Шеремета прогнозує, що за кілька місяців вдасться дотиснути це питання.

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