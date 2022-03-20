Росіяни відновлюють втрачену техніку застарілою та несправною

20 березня 2022 , 01:17

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Морально-психологічний стан особового складу армії держави-агресорки низький. На щастя, він погіршується з кожним днем.

В Україні рашисти зазнають значних втрат. Збройні Сили не дають підлому ворогу просуватися нашою країною.

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Каральні підрозділи росгвардії втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Втрати відновлюють її застарілою та частково несправною технікою. 

До речі, станом на ранок 19 березня в Україні ліквідували понад 14 400 рашистів. 

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Автор: Софія Мінджоса