Росіяни відновлюють втрачену техніку застарілою та несправною
20 березня 2022 , 01:17
Джерело:Генштаб ЗСУ
Морально-психологічний стан особового складу армії держави-агресорки низький. На щастя, він погіршується з кожним днем.
В Україні рашисти зазнають значних втрат. Збройні Сили не дають підлому ворогу просуватися нашою країною.
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Каральні підрозділи росгвардії втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Втрати відновлюють її застарілою та частково несправною технікою.
До речі, станом на ранок 19 березня в Україні ліквідували понад 14 400 рашистів.
До теми дивіться відео про ситуацію в Чорному морі: