Росіяни відступили з напрямку Ізюма: мають багато втрат
14 березня 2022 , 01:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники на Ізюмському напрямку вели активні наступальні дії. Відтак окупанти зазнали значних втрат.
Зокрема, в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке. Тому орки відступили на цьому напрямку.
До речі Не хочуть вмирати: російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну"
На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії. Основні зусилля кидають на просування до Сєвєродонецька.
Цікаво – На російському солдату дуже зекономили, – Юрчишин: