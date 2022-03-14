Росіяни відступили з напрямку Ізюма: мають багато втрат

Українські захисники на Ізюмському напрямку вели активні наступальні дії. Відтак окупанти зазнали значних втрат.

Зокрема, в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке. Тому орки відступили на цьому напрямку.

До речі Не хочуть вмирати: російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну"

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії. Основні зусилля кидають на просування до Сєвєродонецька.

Цікаво – На російському солдату дуже зекономили, – Юрчишин: