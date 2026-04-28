Росіяни використовують "віслюків" на фронті: у 66 ОМБр розкрили, що ховається за цією тактикою

Ворог на Лиманському напрямку намагається просуватися. Проте його великою проблемою залишається логістика. Тому окупанти вдаються до застосування певних "інновацій".

Речник 66 ОМБр Василь Денисюк розповів 24 Каналу, яка ситуація у зоні відповідальності його бригади. Також він розкрив, які способи постачання боєкомплекту застосовує противник.

Як діє ворог на Лиманському напрямку?

Денисюк зазначив, що окупанти намагаються просуватись на Лиманському напрямку, атакуючи на різних ділянках смуги відповідальності 66 окремої механізованої бригади. Так само вони атакують зони відповідальності суміжників.

Ворог періодично намагається просуватися малими піхотними групами. Також він повертається з настанням "зеленки" (наразі не такої густої) до тактики інфільтрації крізь наші бойові порядки,

– підкреслив він.

Противник здійснює спроби обходити передній край українських сил, заходити у тили для того, щоб проводити там накопичення свого особового складу. Його мета, як вважає речник 66 ОМБр, – нові штурмові дії із застосуванням більшої кількості своїх військовослужбовців.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті



Водночас росіяни через надзвичайну щільність кілзони мають критичні проблеми під час налагодження логістики. Тому вони змушені використовувати так званих "віслюків".

"Я поясню, що йдеться не про віслюків у прямому сенсі. Це – самі росіяни, які на собі здійснюють логістику. Жива сила – це найтиповіший та найдешевший засіб логістики противника", – пояснив Василь Денисюк.

Варто знати. Росіяни, як раніше повідомляли у 66 ОМБр, відходять від тактики застосування так званих "верблюдів" або "віслюків". Це звичайні росіяни, які на собі несли об'єм боєкомплекту чи провізії відповідний вазі кожного з них. Як зазначив речник бригади, більшість таких окупантів ліквідовувалася. Тому російському командуванню довелося знаходити інші способи.

Росіяни, за його словами, можуть долати відстань подекуди понад 20 кілометрів і нести на собі вантаж ледь не такої ж ваги, як вони самі. Ворог у такий спосіб здебільшого намагається забезпечувати боєкомплектом передові позиції, позиції своїх пілотів. І це наразі є найпоширеніший спосіб.

"Крім того, окупанти пробують використовувати іноземні роботизовані комплекси. Однак не надто масово. І ще один спосіб доставки на позиції, до якого вони вдаються, – ударні БпЛА "Молнія", – зауважив він.

Важливо! Редакція 24 Каналу разом із 66 окремою механізованою бригадою відкрили збір на дрони-перехоплювачі та необхідне комплектування, а саме – на блоки керування для дронів-перехоплювачів та потужні передавачі і додаткове комплектування. Підтримати українських захисників можна за цим посиланням на банку або ж за номером карти – 4874 1000 2714 8157.

Замість боєкомплекту, як пояснив речник 66 ОМБр, росіяни чіпляють на такі дрони чи батарейки до своїх рацій, чи інше необхідне обладнання, і відправляють на свої позиції.

Що відбувається на фронті?