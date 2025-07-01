Російські військові використовують нові FPV-дрони з сонячними батареями, – "Флеш"

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Росіяни невпинно вдосконалюють свої безпілотники.

Нещодавно на фронті окупанти почали застосовувати FPV-дрони із сонячними батареями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівця у галузі радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Що відомо про використання росіянами FPV-дронів із сонячними батареями

У своїх соцмережах "Флеш" опублікував фото дрона-камікадзе, на якому сонячна батарея змонтована на раму і складається з двох розкладних частин. За його словами, це вже не перший такий безпілотник, якого помітили на фронті.

Звісно, така панель не зможе забезпечити живлення дрона в польоті, а ось FPV ждун з такою панеллю просидить чекаючи свого часу дуже довго,

– зазначив фахівець.

Він також закликав врахувати цю інформацію для можливого повторення і розробки контрзаходів.

До слова, раніше повідомлялося, що Росія розробляє морські дрони "Катран", які можуть бути оснащені великими кулеметами та FPV-дронами. Однак їх ефективність сумнівна через вразливість до систем РЕБ.