Російські військові використовують нові FPV-дрони з сонячними батареями, – "Флеш"
- Росіяни почали застосовувати на фронті FPV-дрони із сонячними батареями, які можуть довго протриматися в режимі очікування.
- Фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав врахувати цю інформацію для можливого повторення і розробки контрзаходів.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Росіяни невпинно вдосконалюють свої безпілотники.
Нещодавно на фронті окупанти почали застосовувати FPV-дрони із сонячними батареями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівця у галузі радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.
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Що відомо про використання росіянами FPV-дронів із сонячними батареями
У своїх соцмережах "Флеш" опублікував фото дрона-камікадзе, на якому сонячна батарея змонтована на раму і складається з двох розкладних частин. За його словами, це вже не перший такий безпілотник, якого помітили на фронті.
Звісно, така панель не зможе забезпечити живлення дрона в польоті, а ось FPV ждун з такою панеллю просидить чекаючи свого часу дуже довго,
– зазначив фахівець.
Він також закликав врахувати цю інформацію для можливого повторення і розробки контрзаходів.
До слова, раніше повідомлялося, що Росія розробляє морські дрони "Катран", які можуть бути оснащені великими кулеметами та FPV-дронами. Однак їх ефективність сумнівна через вразливість до систем РЕБ.