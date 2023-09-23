"Мою маму вбили, мене викрали": українські діти у Гаазі розповіли про пережиті жахіття

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України не лише забрало щасливе дитинство у маленьких українців. У декого – ще й оселю, рідних та мрії. Своїми історіями вони поділилися у Гаазі.

Так, у Гаазі стартувала інформаційна кампанія BringKidsBackUA. Вона покликана привернути увагу до питання викрадення дітей. У її рамках шестеро маленьких українців, яких раніше викрадали окупанти, розповіли свої історії.

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У кожного з них своя страшна історія

Дітлахи, віком від 11 до 17 років, з Маріуполя та Харківської області. Звідти їх під час повномасштабного вторгнення викрали російські солдати. Згодом маленьких українців вдалося повернути до України. Тепер же вони у Нідерландах, щоб повідати всьому світу свої історії.

На дітей очікує велика програма. У них братимуть інтерв'ю закордонні ЗМІ, у них будуть зйомки у токшоу, спілкування з політиками та виступи під час пресконференцій.



Діти прибули до Гааги, щоб розповісти свою історію / Фото з фейсбука Лубінця

В Іллі російські військові забрали маму. Вона загинула внаслідок прильоту.

Прилетіло у сусідній будинок. Маму поранило у голову. Мене – у ногу. Наступного дня вона померла. Сусідка закопала її у нашому дворі. А за мною прийшли росіяни,

– розповів він міністерці закордонних справ Нідерландів у Гаазі.

Хлопчина каже, що його забрали до лікарні у Донецьку, після чого – викрали. Спілкуючись з главою МЗС він поділився спогадами про те, як йому не давали спілкуватися з бабусею, а також обіцяли, що в Росії знайдуть нову родину.

Українська влада зазначає, що окупанти викрали майже 20 тисяч дітей. Наразі повернути вдалося лише 400.

12-річний Сашко, спілкуючись з журналістами, зазначив, що "ми тут, щоб розповісти, що в Україні війна, а не те, що ми це все вигадали". Хлопця навесні 2022 року розлучили з мамою у Маріуполі. Його поранили в око під час обстрілу.



Українських дітей викрали росіяни під час війни / Фото з фейсбука Дмитра Лубінця

Під час спроби покинути оточений Маріуполь, він з матір'ю потрапили до фільтраційного табору. Жінку забрали на допит, а по хлопця приїхали люди, котрі представилися службою у справах дітей Новоазовська. Йому пообіцяли, що маму він побачить пізніше. Але вони вже не бачилися півтора року.

Коли повернувся в Україну, я почав цінувати їжу і воду, бо нас в Маріуполі було мало їжі. Ні хліба не було, нічого. Але найбільше я цінував тишу,

– розповідає Сашко.

14-річна Вероніка з Харківщини. Вона розповіла, що опинилася в окупації разом із тіткою. Невдовзі дівчину вивезли до Росії та помістили у Липецьку до інтернату. Упродовж 11 місяців Ніна Власова, мама дівчинки, намагалася повернути свою дитину. Варто зазначити, що вона – військова ЗСУ.

Мене водили на допити, бо моя мама – військова. Допитували, хоча, поруч не було мого законного представника,

– пригадує дівчина.

В інтернаті її діти називали "Бандерою", а також глузували. Крім того, звинувачували, що "через мене їхніх батьків мобілізували". Крім того, називали її тупою, бо вона – українка. Лиш у травні цього року Вероніка змогла вибратися з Росії. Нині вона мешкає у Києві разом зі своєю мамою.

Протягом багатьох місяців намагалися повернути Вероніку, але все було даремно. Дитину не хотіли віддавати, бо її матір – військова. Наступного дня після того, як її матір виступила в ООН, надійшов сигнал, що без жодних умов росіяни готові віддати дитину. Бабуся поїхала за Веронікою і забрала її з Росії,

– зазначив український омбудсман Дмитро Лубінець.



Дмитро Лубінець разом із дітьми був у Гаазі / Фото з фейсбука Лубінця

Звернімо увагу, що трійко українських дітей побували в ефірі токшоу Op1. Воно популярне у Нідерландах, а його аудиторія становить понад пів мільйона глядачів.

Під час нього Вероніка розповідала, як придумувала шляхи втечі з країни-агресорки. Тим часом ведучий процитував дітям кремлівського диктатора. Владімір Путін намагався виправдати викрадення дітей буцімто "порятунком".

Якщо порятунок – це залишати дітей без їхніх рідних, то так вони у цьому досягли успіху,

– іронічно відповіла дівчина.

Дітей спитали, чи вважають вони, що Путін постане перед судом. На це маленькі українці ствердно заявили, що "Так".