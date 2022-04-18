Росіяни викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя

Російські військові продовжують вивозити українських дітей до Росії. Найбільше примусова депортація відбувається в блокадному Маріуполі.

Зараз стало відомо, що незаконно вивезли 13 дітей-сиріт, які були позбавлені батьківського піклування. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Росіяни вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя

Так, росіяни викрали шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу до російського міста Ростов-на-Дону.

Ще сімох дітей разом з батьками-вихователями незаконно вивезено з іншого дитячого будинку сімейного типу до села Ягідного Ростовської області.

Крім того, жінка з Маріуполя повідомила про викрадення її доньки, й вивезення до Донецька.

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