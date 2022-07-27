росіяни випустили 40 снарядів з "Градів" по Нікопольському району: пошкоджені лікарня й дитсадок

росіяни продовжують обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Вони випустили по ньому близько 40 снарядів з "Градів". Як наслідок, пошкоджені лікарня та дитсадок.

У Марганці через удар постраждала 54-річна жінка. Зараз вона у лікарні. Про це повідомляють представники місцевої влади, передає 24 канал.

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Ворог випустив близько 40 снарядів

По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні,

– повідомляє голова Дніпропетровської ОВА.

Також Валентин Резніченко додає, що в місті пошкоджені 8 п'ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

За даними голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, пошкоджень зазнали будівлі інфекційного та стаціонарного відділень міської лікарні. Також росіяни поцілили у два кіоски.

Після влучання снаряда на територію автотранспортного цеху сталася пожежа. Як наслідок, пошкоджені 2 автобуси та 5 одиниць спеціальної кар'єрної техніки.

Згодом близько 4-ї ранку 27 липня Нікопольський район знову обстріляли окупанти. Вони атакували берегову лінію Каховського водосховища. Ніхто не постраждав.

Наслідки ворожого обстрілу по Нікопольському району / Фото з телеграму Валентина Резніченка та Миколи Лукашука

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