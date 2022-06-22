Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву: у місті було чути вибухи ще до тривоги

Вранці 22 червня росіяни вкотре атакували Миколаїв ракетами. Вибухи у місті почалися ще до оголошення повітряної тривоги. Сирена завила через кілька хвилин, звуки ворожих ударів лунали паралельно із нею.

Перші повідомлення про вибухи у місті з'явилися об 11:14, за хвилину, об 11:15 оголосили повітряну тривогу у Миколаєві, а згодом – об 11:30 сигнал тривоги почули у всій області. Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього разу по Миколаєву вдарили аж 7 ракетами.

Зверніть увагу Удари окупантів по Одесі, Миколаєву та Харкову – відповідь за Зміїний, – Арестович

Зауважимо, у той самий час вибухи лунали й в тимчасово окупованому Херсоні.