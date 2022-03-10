Росіяни висували ультиматум меру Ізюма: вимагали пропустити їх до Харкова

Місто Ізюм, що на Харківщині, зазнало чи не найбільших руйнувань внаслідок ворожих атак. Все тому, що його керівництво не погодилося на цинічний ультиматум окупантів.

Про це розповів Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації. Він пояснив, чому Ізюм зараз – у критичному становищі.

Читайте також Росія атакувала Харківський фізико-технічний інститут: ядерну установку повністю знеструмлено​

Місто відмовилося сприяти окупантам

Загарбники хотіли, аби їхню техніку безперешкодно пропустили містом у напрямку Харкова. Окупанти вийшли на зв'язок з мером Ізюма Валерієм Марченком й пропонували відкрити йому в місті декілька розвідних мостів. Український чиновник на таке, звісно ж, не погодився.

Мер відмовився і всі містяни сказали: ні, це українське місто, і вони не будуть сприяти окупантам у просуванні Україною. Після того почалися обстріли,

– пояснив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, російські загарбники висували кілька ультиматумів – з різними термінами. Після того, як влада та місцеві мешканці чітко пояснили свою позицію, почалося фактичне знищення міста.

Раніше у мерії Ізюма розповіли, що центр міста – від ринку і до школи №1 – став суцільною руїною. Усюди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі й отвори від снарядів у багатоповерхівках.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Резніков про те, як Україна перемагає: дивіться відео