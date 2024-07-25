Взяли циркуль і все зрозуміли: Плетенчук пояснив, чому росіяни покинули Азовське море

В акваторії Азовського моря більше не фіксується перебування російських військових кораблів. Так, окупанти вивели звідти свої судна.

Про це речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує 24 Канал.

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Росіяни вивели кораблі з Азовського моря

За словами Плетенчука, в Азовському морі не фіксується перебування російських військових кораблів. Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Таганрозьку затоку.

Він зазначив, що російські війська залишили акваторію Азовського моря через пошкодження залізничного порому.

Вони просто взяли мапу, взяли циркуль, провели радіус і зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому це єдина причина, це єдина мова, яку розуміє наш ворог – це мова сили. В результаті з цієї акваторії вони вирішили вийти,

– додав речник ВМС ЗСУ.



Росіяни вивели кораблі з Азовського моря / Інфографіка ВМС ЗС України