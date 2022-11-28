Бояться ЗСУ: росіяни вивезли колаборантів та окупаційні адміністрації із Нової Каховки

Росіяни вивезли з Нової Каховки, що на Херсонщині, своїх штатних колаборантів, "адміністрації" та членів їхніх родин. Так поспішають через звинувачення, які почалися після втечі з Херсона.

У соцмережах шириться критика, буцімто росіяни покинули в Херсоні людей "на вірну смерть". Про це в ефірі 24 каналу розповів Херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Росіяни звинувачують владу через Херсон

Росіяни розповідають, буцімто українці в Херсоні "розстріляли 100 людей". Хоча насправді ліквідували лише кількох російських солдатів, які чинили опір при спробі захоплення їх в полон.

Це було на острові Карантинному. Більше вбитих не було. Та все ж Росія розповсюдила таку історію про "сотню закатованих нацистами прихильників русского мира". І звинувачують у цьому свою владу, яка "покинула русский город",

– розповідає Володимир Молчанов.

На його думку, зараз навіть не варто цього спростовувати. Адже така ситуація порушує монолітність між російським режимом і народом. Вони однаково негідні, але будь-який розбрат між ними є корисним для нас.

"Зараз вони, побоюючись такої реакції, вони вивозять вже всіх, кого тільки можна. Ба більше, у них вже оголошена обов'язкова евакуація", – зазначив активіст.

Крім того, через можливість депортувати людей росіяни не сильно й перебирають – вивозять всіх, хто є в списках, зокрема й після фейкового "референдума".

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