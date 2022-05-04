Росіяни вивезли з Луганщини запас зерна майже на 3 роки – близько 100 тисяч тонн
Джерело:Сергій Гайдай у телеграмі
Ворог продовжує дивувати тим, що мародерить та розкрадає в Україні все, що може. Окрім унітазів, пральних машин та білизни, росіяни крадуть і зерно.
Про чергові розкрадання повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, в регіоні не змогли розпочати посівну.
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З Луганщини зникло зерно, що було на три роки
Гайдай наголосив, що з області росіяни вивезли або знищили обсяг зерна, що міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на три роки.
Міністр аграрної політики та продовольства повідомляв, що з Луганщини російські окупанти вивезли близько 100 тисяч тонн зерна.
Гайдай же зазначає, що мовиться лише про ту інформацію, яку вдалось перевірити. Реальні втрати продовольства поки невідомі.
Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду,
– каже Гайдай.
Скільки зерна потребує Луганщина
За словами очільника області, ще у квітні російські окупанти в Рубіжному знищили елеватор. Там зберігалось зерно для дворічної потреби Луганщини – 30 тисяч тонн.
Гайдай пояснив, що на рік області в її межах до 24 лютого 2022 року потрібно 60 тисяч тонн зерна. Якщо рахувати з територіями, які Росія окупувала ще у 2014 році, то треба 240 тисяч тонн.
Понад 90% землі для потреб аграріїв було на півночі області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року,
– каже голова ОВА.
Він також констатував, що Луганщина – це єдиний регіон, в якому не розпочалась посівна кампанія.
"Бо росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед", – резюмував Гайдай.
Мародерство росіян в Україні
- Те, що російські військові крадуть все підряд і дивуються простим речам, які мають пересічні українці, також доводить всю їхню ницість. Це ще одна складова, через яку вони "прославились" в Україні як армія мародерів. У Мінагрополітики та продовольства України повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях грабують і вивозять зерно. Таким чином людям загрожує голод.
- У Мелітополі російські загарбники накрали сільськогосподарської техніки на 5 мільйонів. Але не все так просто. Адже тепер їм просто бракує розуму, щоб її завести.
- Грабують росіяни й медичні заклади та обладнання. Зокрема, з Маріуполя вивезли вцілілі апарати ШВЛ, які треба для лікування важких хворих. Раніше Гайдай повідомляв про крадіжки в лікарнях Луганщини. Звідти виносять нове дороге обладнання, яке тільки встановили минулого року.
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