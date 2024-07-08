Росіяни брешуть: скільки насправді вивезли українського зерна в Туреччину

Російські загарбники продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Донецької області в Туреччину. Росіяни повідомляють неправдиві цифри для того, щоб прозвітувати кращий результат.

Таку думку 24 Каналу висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти відверто говорять, що зерно крадене. Великі об'єми вони вивезти не могли через проблеми з логістикою.

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Скільки насправді вивезли українського зерна

За словами Андрющенка, росіяни брешуть, що вивезли 80 тонн цьогорічного врожаю, адже навіть немає половини від цієї цифри. Ці 80 тисяч окупанти вивезли загалом від початку 2024 року, це не є новий врожай.

Така кількість не вийшла з Маріупольського порту, це однозначно,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Так звані російські міністри в окупованій Донецькій області, за словами Андрющенка, відверто говорять, що вкрадене зерно вони вивозять до Туреччини. Скоріш за все, ворог продає це зерно, як зерно Росії.

Вони (росіяни – 24 Канал) завозять зерно в порт машинами, вивалюють на причал і звідти забирають. Зерновий термінал не працює, працюють старим "дідівським" способом,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Загалом окупанти перевозять українське зерно балкерами, менший тип судна, річкою до Туреччини. Тому це свідчить про те, що великі об'єми вони вивезти не можуть.

До 30 тисяч тонн вони дійсно могли вивезти і все одно виникає питання, якого врожаю,

– підкреслив Андрющенко.