Росіяни заявили про нібито удар по Курській АЕС з HIMARS. Однак, як з'ясувалося, подібні звинувачення це не більше ніж частина російської пропаганди.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що немає жодної доцільності бити по Курській АЕС.

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Що кажуть у ЦПД про заяви щодо Курської АЕС

Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові й на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає,

– пояснює Коваленко.

Водночас російські ЗМІ наполегливо запевняють, що буцімто Збройні Сили України намагалися атакувати Курську АЕС, що розташована у Курчатові, попередньо, французькою авіабомбою. Звісно, що не обійшлося без заяв про збиття цілі російською "пе-ве-о".

"За нашою інформацією, ППО відпрацювала по снаряду о 16:20, вона впала за 5 кілометрів від станції. Тепер там пожежа. Сама АЕС та його інфраструктура не постраждали", – брешуть російські ЗМІ.

Пізніше вони змінили свою риторику та почали казати, що Курську АЕС нібито намагалися атакувати за допомогою щонайменше чотирьох ракет та дрону "Паляниця".