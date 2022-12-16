Росіяни вкрали в Маріуполі понад 230 тисяч тонн металопродукції, – гендиректор Групи "Метінвест"

Росіяни вивезли із Маріуполя щонайменше 230 тисяч тонн металопродукції. Навіть попри санкції вони знаходять лазівки, що дозволяють експортувати вкрадене до країн ЄС.

Про це провідному італійському виданню Corriere della Sera розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков. Також в інтерв’ю обговорили функціонування компанії під час війни, санкцій проти агресора, а також відновлення економіки Україні після завершення вторгнення.

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Риженков про завдані збитки

Риженков наголосив, що Метінвест постраждав від війни. Група зіштовхнулася з перебоями в роботі, переважно через руйнування інфраструктури в Маріуполі.

"Ми втратили операційний контроль над двома металургійними комбінатами – "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, які у 2021 році разом виробили близько 8,6 мільйона тонн сталі. З того часу вони простоюють і, ймовірно, частково пошкоджені або знищені. Ця ситуація торкнулася й наших підприємств у Великій Британії та Італії, які покладалися на напівфабрикати, вироблені ММК імені Ілліча",

– зазначив гендиректор.

Водночас група не може використовувати морський маршрут для доставлення продукції, наприклад, на ринки Південно-Східної Азії або Близького Сходу.

Загалом, за словами Риженкова, спостерігається скорочення усієї української економіки на більш ніж 40%.

Підозрюю, що цей відсоток навіть більший. У вересні 2022 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні та реконструкції в понад 350 мільярдів доларів США,

– зазначив він.

Риженков також зазначив, що попри масовані російські атаки енергетична система все ще працює.

Росіяни викрали значну частину металургійної продукції у Маріуполі

Гендиректор Метінвесту наголосив, що у Маріуполі були підготовлені до відправлення понад 230 тисяч тонн металопродукції. Усе це вкрали росіяни.

Звісно, ми відстежуємо та документуємо всі ці випадки. Це є частиною нашої судової справи проти Росії після того, як ми подали позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з окупацією та руйнуванням наших заводів і крадіжкою продукції. Ми будемо судитися з ними до останньої копійки за шкоду, яку вони завдали компанії,

– розповів Риженков.

Окрім цього росіяни користуються лазівкою у восьмому пакеті санкцій ЄС. Через це Росія несправедливо відбирає частки ринку таких виробників як Метінвест та інших європейських груп, що відмовляються купувати у росіян через небажання спонсорувати російську економіку. Однак поки що неможливо виключити ймовірність, що у Європі купують сталь, викрадену з Маріуполя.

Росія краде промислові товари з України не вперше, це вже було у 2014, 2015 та 2016 роках. Вони крали з інших наших заводів на Донбасі, наприклад,

– додає Риженков, наголошуючи, що кожен сталевий виріб має сертифікат, де зазначено, звідки він походить.

Які країни ЄС досі імпортують сталь із Росії

Риженков розповів, що імпорт до ЄС все ще відкритий для багатьох країн. Найбільшими імпортерами російської сталі традиційно є компанії Бельгії та Італії.

"Я вважаю, що вони залишаться традиційними імпортерами. У Бельгії вони мають дочірнє підприємство російського виробника сталі. Я здивувався б, якби вони не використовували цю лазівку для ввезення своїх напівфабрикатів", – йдеться в інтерв'ю.

Фактично, не посилюючи санкцій, ЄС ставить у невигідне становище своїх гравців, які хочуть підтримати Україну. Однак, додає Риженков, усі розуміють, що в деяких європейських країнах є особливості, які не дозволяють їм бути суворішими. Наприклад, більшість нафтопереробних заводів у Чехії розраховані на використання російської нафти для виробництва бензину. Їх не можна замінити за день.

7 000 співробітників Групи Метінвест зараз у ЗСУ: Риженков про війну

Нині понад 7 000 співробітників Групи Метінвест, тобто 10% команди, стали до лав української армії.

Ми постійно контактуємо з нашими мобілізованими співробітниками, намагаємося забезпечити їх захисною амуніцією – бронежилетами, шоломами та іншими речами. На жаль, у цій війні загинуло понад 320 співробітників Метінвесту – не лише військовослужбовці, а й цивільні особи, що загинули під час російських бомбардувань,

– розповів італійському виданню Риженков.

Він додав, що попри втрати місця для переговорів з Росією немає. Для початку Україні потрібно повернути всі території, які захопила країна-агресорка з 2014 року. Водночас Європа не може уповільнювати підтримку, адже це лише продовжить війну.

"Україна багато в чому має стати невіддільною частиною ЄС, включно з ланцюжком постачання, наприклад, у сталеливарній та гірничодобувній промисловості або в ланцюжку постачання харчових продуктів. Тому я думаю, що Європейський Союз має дивитися на відновлення України як на відновлення частини своєї власної території", – підсумовує Риженков.

Україна своєю чергою може зробити свій внесок в енергетику ЄС, забезпечити союз продовольством та заповнити прогалину Європи "зеленою", безвуглецевою сталлю.