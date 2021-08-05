Росіяни вкрали український мем про бабу і кота: фото
Джерело:фейсбук Аркадія Бабченка
Росіяни знову потрапили у казусну ситуацію через український мем. Вони його використали для російського жарту.
Мем з'явився у мережі з підписом російською мовою, й якому мовиться про Росію. Фото мему опублікував український журналіст Аркадій Бабченко.
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Росіяни використовують відомий український мем "баба і кіт"
Б*дь, вони навіть це сп**дили,
– написав Аркадій Бабченко.
Також він опублікував фото українського мему з російським написом та додав: "Скажіть хто-небуть сталіністові Удальцову, чи що. Виплюнь бандерівську бяку, Сірьожа!".
Також Бабченко пожартував, що мовляв "кожен раз в Ростові ображається один Янукович". Користувачі помітили, що мем український та написали про це в коментарях під постом.
Ха-ха, знову скопіювали з українських виборів. Не реклами треба копіювати, а сам принцип, як проводити чесні вибори. Також уважно вивчати українську цінний досвід,
– написала жінка.
Удальцов опублікував відомий український мем з жартом про Росію / Скриншот з фейсбуку Сергія Удальцова
До речі, Сергій Удальцов – це російський політичний діяч. Він є опозиціонером до режиму Путіна. Проте неодноразово підтримував окупацію Криму Росією, а також звинувачував Київ у збитті Боїнга 777 над Грабовим.
Український мем "баба і кіт": коротко
- Український мем "баба і кіт" існує з 2012 року. Саме тоді, влітку 2012 року в місті в Дніпродзержинську (зараз називається Каменське – 24 канал) з'явився білборд з написом "Взнала, що внук голосував за регіони — переписала хату на кота".
- У 2012 році в Україні відбувались парламентські вибори, а президентом був регіонал, а нині експрезидент та втікач Віктор Янукович.
- Тодішня "Партія Регіонів" навіть оголосила плакат "поза законом". Його заклеїли, а потім зняли.
- Його фото поширилось в інтернеті та швидко стало вірусним й дуже популярним в мережі. Досі існує сторінка під назвою "баба і кіт", де продовжують жартувати над українською й світовою політикою та іншими актуальними темами.