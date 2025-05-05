Розсекречена історія: як російські казакі були на службі в Гітлера

Російські казачі частини воювали на боці нацистської Німеччини. Втім, Росія намагається не згадувати про це, особливо напередодні відзначення 80-ї річниці від дня перемоги у війні.

Про це свідчать документи, датовані 1944 – 1945 роками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. Там оприлюднили відповідні документи.

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Що про це відомо

В архівних фондах СЗР зберігається літерна справа під назвою "Казачі полки". Вона була заведена в липні 1944 року 4-м (розвідувально-диверсійним) управлінням НКДБ УРСР.

У постанові зазначалося, що накопичено певну кількість офіційних, агентурних та слідчих матеріалів про діяльність казачих частин, які формувалися гітлерівцями для боротьби проти червоної армії. Відтак ставилося завдання відстежувати процес пересування таких частин і впроваджувати в них чекістську агентуру,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з архівними документами, багато гітлерівських колаборантів було серед уральських, сибірських, астраханських та інших казаків. Водночас в усіх казацьких формуваннях, які служили гітлерівській Німеччині, найбільше було донських казаків.

Документи з архівів / Фото СЗР

За даними СЗР, таким чином колаборантство серед них набуло масового явища. Після завершення війни більшість із членів тих формувань, як зазначається, були передані радянській стороні, заарештовані та визнані військовими злочинцями.

Декого з них за вироком суду розстріляли, решту разом із сім’ями відправили до в’язниць або на заслання. Згідно з оприлюдненою інформацією, на довгі роки за ними закріпилося клеймо зрадників, колаборантів, а також нацистських прислужників.

"У нинішній путінській росії про цю сторінку їхньої історії прагнуть не говорити. Водночас наполегливо декламують гасло: "Ми пишаємося нашою історією і нікому не дозволимо її переписувати", – наголошують у розвідці.

