Росіяни впритул розстрілювали авто з людьми біля Ірпеня: страшні розповіді очевидців

Людмила Першин з Ірпеня пригадала, як вимушено покидала рідне місто. Її розповідь просякнута моторошними подробицями про звірства окупантів.

Жінка пригадала, як після однієї з атак росіян її житловий комплекс залишився без світла та води. Тоді ворог пошкодив електричну підстанцію, спалахнула пожежа.

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"Ми жили в інформаційному вакуумі"

Людмила разом з дитиною пішла до подруги у приватний будинок. "З того часу ми – одна велика родина", – підкреслила вона. Й пояснила, що "графік" ворожих обстрілів був незмінним – від 5:40 й упродовж цілого дня. Зранку було страшно виходити з підвалу й бачити, що сусіднього будинку – вже немає.

"Ми жили в інформаційному вакуумі, ледве ловили зв'язок, щоб дізнатися хоч якісь новини. На вулицях дуже багато трупів, розбиті машини. Це те, що ніколи не зникне з пам'яті", – зазначила Першин.

Росіяни розстрілювали авто впритул

Коли Людмила покидала Ірпінь, побачила моторошну картину – 3 розстріляні впритул авто. Від місцевого мешканця, який живе неподалік й ховав їхніх пасажирів, Першин дізналася, що усі жертви – жінки. Згодом у коментарях до її допису в фейсбуці одна з користувачок написала, що серед них були її мама та свекруха.

Люди в Ірпені не живуть, а виживають

Як розповіла Людмила, окупанти примусили її та рідних ночувати на блокпосту. Колона з автомобілів розтягнулася там на близько 1,5 кілометри. Відходити більше, ніж на кілька кроків, росіяни забороняли. Люди, які все ж залишилися в Ірпені, за словами Першин, не живуть, а виживають. Але були й такі, що допомагали ворогу.

В одному з місцевих ЖК, пригадала Людмила, окупанти взяли близько 140 заручників. "Там робилися справжні безчинства – ґвалтували жінок, вбивали чоловіків. Їм вдалося врятуватися лише дивом", – зазначила вона.

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