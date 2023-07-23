757 років піде на повне розмінування України, – The Washington Post

За понад рік повномасштабного вторгнення росіяни щедро всіяли територію України вибухонебезпечними предметами. Експерти наголошують, що наша держава – найбільш замінована у світі.

І, як ви вже зрозуміли, на її повне розмінування піде шалена кількість часу. Мовиться про 757 років. Понад три чверті тисячоліття піде на те, щоб позбутися залишків вибухонебезпечних предметів на території України.

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Масштаби мінування вражають

У виданні підкреслюють, що окупанти забруднили територію України наземними мінами, нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими "смертоносними побічними продуктами війни". За площею заміновані території можна порівняти з Флоридою або Уругваєм.

"Кількість боєприпасів в Україні просто безпрецедентна за останні 30 років. Нічого подібного немає", – наголосив Грег Кроутер, директор програм Консультативної групи з питань розмінування британської благодійної організації.

Вона займається знешкодженням мін, а також боєприпасів, які не розірвалися.

У виданні наголошують, що забруднена територія України вражає своїми масштабами. Деякі експерти вважають, що для гуманітарного очищення знадобиться 757 років. Рівно стільки часу знадобиться близько 500 командам розмінування, які беруть участь у нинішній операції.

Слід розуміти, що команди розмінування проходять сантиметр за сантиметром. Для цього використовують металодетектори, рідше собак, які винюхують вибухівку. Вони розкопують кожен предмет, який потенційно може бути вибухонебезпечним. І ніколи не знають, що на них очікує: ржавий цвях чи смертоносна міна.

Експерти з розмінування розуміють усіх масштабів, чого не скажеш про інструкторів. Так, німецькі фахівці навчали наших танкістів. Зокрема, пояснювали їм, як оминати мінні поля.

Ми їх запитуємо, як ви проходите мінні поля. Вони нам пояснюють, що їх потрібно просто об'їжджати. На їхніх картах прописані мінні поля розміром 100 на 200 метрів. Але у нас такого немає, у нас гектари цих мінних полів, розумієте?

– кажуть військові.

Це яскраво демонструє, що вони навіть близько не усвідомлюють, наскільки російські загарбники все замінували. І, власне, мінування стало однією з причин, чому контрнаступ ЗСУ не може бути стрімким.