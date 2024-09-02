Росіяни встановили ЗРК "Тор" на кораблі "Советск": у ВМС відповіли, чи підсилить це ворога

Доволі сумнівним є рішення російських військових встановити на малий ракетний корабель "Советск" модуль зенітного комплексу "Тор- М2КМ".

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Зокрема, відповідаючи на запитання, наскільки цим росіяни можуть підсилити свої спроможності, він висловив сумніви.

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Росіяни нічому не вчаться

Плетенчук пригадав, що росіяни втратили попередній корабель, який намагались подібним чином "підсилити".

"Насправді це один із тих випадків, коли історія нас вчить того, що нічого не вчить. Росіяни всі ці перформанси вже проводили у Чорному морі. І здається, останній, хто на борту мав щось подібне, був "Василий Бех", який зараз покоїться на дні морському. Тому ефективність цього рішення викликає суперечливі думки", – іронічно зазначив Плетенчук.

Загроза атак з моря

Плетенчук також зазначив, що наразі ситуація у Чорному та Азовському морях незмінна. Пд час сьогоднішньої атаки по Києву ворог морські платформи не залучав.

При цьому, за словами речника, це не означає, що ворог зовсім полишив цю практику.

"І звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати і морські платформи у подальшому. У будь-якому разі, паузи вони застосовують для накопичення цього ресурсу", – сказав речник.

А ось у питанні імовірності пусків Росії із Середземного моря Плетенчук попередив, що технічно така можливість у ворога є.

Втім, як вважає представник ВМС, ефективність цих пусків буде ще нижчою, ніж якщо застосовувати для цього Чорне море, "але відкидати таку можливість наразі теж не варто".

Довідково. Раніше стало відомо, що Балтійський флот Росії встановив модуль зенітного комплексу "Тор-М2КМ" на малий ракетний корабель "Советск".



"Тор-М2КМ" – це модульна версія комплексу "Тор-М2", яка адаптована для розміщення на будь-яких видах шасі, або на палубах кораблів та стаціонарних майданчиках. Бойовий модуль цієї версії озброєний 4 зенітними керованими ракетами 9М331, які здатні перехоплювати повітряні цілі на відстані до 15 кілометрів.