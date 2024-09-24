Росіяни почали чіпляти додаткову камеру на розвідувальні дрони: в ЗМІ пояснили для чого

Росіяни почали встановлювати камери заднього огляду на свої розвідувальні БпЛА. В такий спосіб вони прагнуть убезпечити себе від українських зенітних FPV-дронів.

Про перший випадок встановлення такої камери стало відомо завдяки тому, що цей БпЛА вже був "посаджений" українськими військовими. Про це розповідає видання Defence Express.

Дивіться також "Їх не можна відновити або зробити з нуля": як бійці бригади "Чорний ліс" нищать російську ППО

Як росіяни намагаються вберегти свої розвідувальні дрони

Про перший випадок збиття БпЛА із додатковою камерою у своєму телеграм-каналі повідомив фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов.

ЗСУ знайшли в підбитому БпЛА додаткову камеру / Фото "Флеша"

На фото зображено підбитий російський розвідувальний БпЛА (ймовірно ZALA 421) з мініатюрною камерою, підключеною до кастомного пристрою російського виробництва, оснащеного RHCP антенами, які зазвичай використовуються у FPV-дронах.

Ця камера дозволяє контролювати задню напівсферу, що може допомогти виявити загрозу у вигляді зенітного дрона і вжити заходів для уникнення атаки.

Наскільки буде ефективним встановлення додаткової камери на БпЛА

У виданні зауважили, що розвідувальні БпЛА не є винищувачами чи літаками, здатними виконувати фігури вищого пілотажу. Одним із можливих заходів протидії для них може бути спроба втекти на високій швидкості, адже час польоту FPV-дрона обмежений, і більша швидкість швидше витрачає акумулятор зенітного дрона.

Загальна ефективність такого рішення поки що викликає сумніви. Однак сам факт, що ворог досить швидко почав практично впроваджувати засоби протидії зенітним FPV-дронам, вартий уваги.

Цілком ймовірно, що перелік контрзаходів буде розширюватися. Зокрема, є ймовірність, що російська сторона спробує встановлювати на свої розвідувальні БпЛА малі засоби РЕБ, які будуть націлені на найпоширеніші частоти.