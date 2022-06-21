Росіяни втрачають командування десантників, тому набирають офіцерів запасу на короткі контракти

Командування російської армії не надто вдало використовує офіцерський склад у війні проти України. Відтак змушене набирати на керівні посади людей, які перебувають у запасі.

Десантні війська у кожній армії світу вважаються елітними. На їх підготовку витрачається чимало зусиль, часу та грошей. Відтак і використовують їх у спецопераціях, коли потрібно швидко та ефективно здійснити військову операцію, яка не під силу звичайним сухопутним військам.

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Але російська армія далека від цієї теорії. Тож і використовує десантні війська як звичайну живу силу. І гинуть російські десантники нічим не гірше, аніж решта російських окупантів. Станом на 20 червня в Україні було знищено 33800 російських військових. Серед них і чимало офіцерів.

За наявною інформацією Генштабу Збройних Сил України, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці.

Це не вперше російська армія вдається до таких дій через свої втрати у війні проти України. Однак до цього короткотермінові контракти на три місяці пропонували здебільшого рядовим військовослужбовцям. У російських містах були розташовані мобільні воєнкомати, які закликали вступати до армії. А на сайти з пошуку роботи в Росії були переповненні оголошеннями про вакансії в армії.

При цьому, окрім короткого терміну контракту, в Росії тоді ж вирішили й спростити форму проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Але тоді й це не дало результат.

Цього разу справа дійшла і до офіцерського складу, де керівник, який підписав контракт на три місяці, за короткий термін повинен командувати десантниками.

Варто додати, що перед тим в Росії підняли й вікову межу щодо підписання контракту на службу в армії. Якщо до цього вона становила 60 років, то тепер контракти можуть підписувати й ті, кому ще не виповнилося 65 років.

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