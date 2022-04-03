Росіяни втретє за тиждень обстріляли один і той самий житловий будинок у центрі Сєвєродонецька

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вже тричі влучили в один і той самий будинок у центрі Сєвєродонецька. Споруда ніяк не дотична до критичної інфраструктури - це звичайний житловий будинок.

Гайдай зазначив, що у житловий будинок попали тричі – кожен раз, коли росіяни били по житловому кварталу в центрі Сєвєродонецька.

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Голова Луганської держадміністрації додав, що кожен раз на місце влучання приїжджали рятувальники, які гасили пожежі та рятували постраждалих людей.

ДСНС рятують будинки після обстрілу / Фото Луганська ОВА

Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани,

– зазначив Гайдай.

За даними Гайдая, найбільше руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжна та Лисичанськ. Окупанти обстрілюють як об'єкти критичної інфраструктури, так і житлові комплекси, де мешкають люди.

Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох,

– повідомили в Луганській ОВА.

При цьому, попри страшні руйнування з повітря, Збройні Сили України продовжують захищати та визволяти громадян. Гайдай повідомив, що ЗСУ відбили 6 атак окупантів на Луганщині та Донеччині, а також знищили 4 танки, 6 бронемашин та 7 автомобілів росіян.

Окупанти зазнають втрат на Луганщині / Фото Луганська ОВА

Окупанти зазнають втрат на Луганщині / Фото Луганська ОВА

Окупанти зазнають втрат на Луганщині / Фото Луганська ОВА

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