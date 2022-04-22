Росіяни ввели в Маріуполі перепустки, без яких не дозволяють пересуватися містом

Російські окупанти ввели в Маріуполі спеціальні перепустки. Вони заявляють, що місцеві жителі повинні носити їх з собою для того, щоб пересуватися містом.

У так званій "перепустці" вказані дані людини. Зокрема прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання й навіть номер паспорта.

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Також там зазначено, скільки діє ця перепустка та коли й ким вона видана.

Зауважимо, що довідку видала так звана поліція псевдореспубліки "ДНР", яку контролює Росія. Перепустку підписав Олексій Павлович Скворцов.



Перепустка для маріупольців від окупантів / Фото з телеграм каналу @mariupolnow

Хто такий Олексій Скворцов

Це зрадник України, який розшукується МВС за 2 частиною статті 258 – 3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Також Скворцов перебуває у базі "Миротворець".

Нагадаємо, що у заблокованому Маріуполі перебувають близько 120 тисяч мирних жителів. Українська сторона та міжнародні партнери намагаються домовитись з Путіним про тимчасове припинення вогню та відкриття зелених коридорів, але марно.

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