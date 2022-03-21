Росіяни вже втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет

За 25 днів війни Росія зазнала збитків як на землі, так і в небі. Українські захисники розгромили ворожі 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

За даними Міноборони, уже другу добу ворог знизив інтенсивність нальотів.

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Водночас окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. А тому, Повітряні сили збивають ворожі безпілотники.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці,

– повідомили у Міноборони.

Крім того, захисники збили один ворожий літак росіян та дві крилаті ракети, а по наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація.

У зведенні також повідомили, що бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі росіян.

Загалом за 25 днів війни загинули понад 14,7 тисячі ворожих солдатів. Ті, які залишилися, – деморалізовані. Більшість з них намагаються втекти у Росію або здатися в полон.

Окрім цього, ЗСУ знищили дуже багато ворожої техніки. Мовиться про збитки на мільярди доларів.

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