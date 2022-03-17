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До теми Ворог продовжує тероризувати цивільне населення в Маріуполі

Брехня, пропаганда та залякування – типова поведінка ворога

Росіяни опублікували брехливе повідомленні про те, що нібито це українські захисники, яких вони називають націоналістами, прикриваються мирними людьми й беруть їх у полон. Хоч насправді ситуація цілком протилежна – саме російські війська обстрілюють мирне населення та не випускають людей з міст, яких взяли в облогу, при цьому беручи в полон мерів міст, активістів та звичайних людей.

Також російські продажні хакери вказали адреси шкіл, де нібито переховуються "українські націоналісти". Ситуація могла б бути смішною, але насправді може бути тривожним сигналом. Нагадаємо, що за 4 години до обстрілу дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі російські пропагандисти казали, що там переховуються нацисти. Але усі ми, включно з російськими окупантами, знаємо, що це була звичайна лікарня, у якій перебували жінки, діти, породіллі та медперсонал. Тоді загинуло троє людей, серед них дитина. 17 людей отримали поранення.

Окрім цього, від 15 березня в російські окупанти ведуть обстріл з обласної лікарні Маріуполя. У них в заручниках близько 400 людей. Серед них – медперсонал та жителі міста. І це лише один приклад – від 24 лютого можна нарахувати безліч звірських вчинків російських військових в Україні. Мільйони українців стали живими свідками того, що саме Росія – держава-терорист. Гаага чекає.





Свої слова пропагандисти підкріпили свастикою "Z" / Скриншот з сайту Львівського апеляційного суду

Зверніть увагу: Згідно з даними ООН, станом на 00:00 15 березня в Україні офіційно зафіксували 1900 випадків загибелі або поранення цивільних. Росія забрала життя щонайменше 726 людей, понад 100 з яких – діти. Ще 1 174 – поранила. І це лише офіційні дані станом на ніч 15 березня, які підтвердила ООН. Впродовж останньої доби кількість жертв внаслідок російської агресії зросла. І невідомо, скільки ще людей перебувають під завалами у містах, де ведуться активні обстріли.

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