Росіяни, які відійшли з Чорнобиля, забрали з собою полонених українських воїнів

Російські війська покинули Чорнобильську АЕС 31 березня. Стало відомо, що вони взяли з собою українських нацгвардійців, які обороняли станцію на початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни тримали їх у полоні від 24 лютого та забрали з собою, відступаючи на територію Білорусі. Про це під час брифінгу повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

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Що відомо про долю нацгвардійців

Окупанти посадили українських воїнів в авто та вивезли.

З Чорнобильської АЕС були забрані наші хлопці, наші Нацгвардійці, які з першого дня були у полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали, їх забрали в автомобілі й вивезли,

– повідомив він.

Фомічев зауважив, що це була передбачувана дія. Можливо, прикордонників вдасться повернути під час великого обміну між Україною і Росією.

Він попросив рідних і близьких набратися терпіння і зберігати спокій.

Повірте мені, все робиться для того, щоб найближчим часом наші хлопці повернулись,

– додав Фомічев.

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