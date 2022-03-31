Росіяни, які відійшли з Чорнобиля, забрали з собою полонених українських воїнів
Джерело:TV MediaDom Slavutich
Російські війська покинули Чорнобильську АЕС 31 березня. Стало відомо, що вони взяли з собою українських нацгвардійців, які обороняли станцію на початку повномасштабного вторгнення.
Росіяни тримали їх у полоні від 24 лютого та забрали з собою, відступаючи на територію Білорусі. Про це під час брифінгу повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.
До теми Бунт через опромінення: окупанти кажуть, покидають Чорнобильську АЕС
Що відомо про долю нацгвардійців
Окупанти посадили українських воїнів в авто та вивезли.
З Чорнобильської АЕС були забрані наші хлопці, наші Нацгвардійці, які з першого дня були у полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали, їх забрали в автомобілі й вивезли,
– повідомив він.
Фомічев зауважив, що це була передбачувана дія. Можливо, прикордонників вдасться повернути під час великого обміну між Україною і Росією.
Він попросив рідних і близьких набратися терпіння і зберігати спокій.
Повірте мені, все робиться для того, щоб найближчим часом наші хлопці повернулись,
– додав Фомічев.
До теми – Захисник острова Зміїний і автор фрази про "рускій ваєнний карабль" отримав нагороду: дивіться відео