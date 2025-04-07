Росіяни на фронті змушені їсти препарат "Терафлю", бо їм бракує їжі, – ГУР

У ворога великі проблеми. Зокрема, і з продовольством – солдати потерпають від нестачі їжі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Росіяни на фронті їдять "Терафлю"

Українська розвідка перехопила розмову росіянки. Та скаржиться на важкі умови служби в окупаційній армії. Солдати тижнями голодують в окопах – а все тому, що командування не забезпечує їх достатньою кількістю провізії.

Хлопці не можуть вибратися, сидять у бліндажі два тижні. Їжа закінчилася, що в них було – те і їли. Вони навіть "Терафлю" їли, мамо,

– говорить жінка.

Розвідники пояснили, навіщо росіяни їдять ліки від грипу.

"Перехоплена розмова свідчить, що російське командування економить на харчах для штурмовиків, які перебувають на передовій, – не розраховуючи, що ті повернуться живими", – ідеться в дописі ГУР.

Також в окупантів жахлива нестача транспорту. Тому вони вигадують, як іще можна піти на штурм.

Тим часом російські командири радіють, коли гинуть їхні підлеглі. Адже так можна менше витрачати на утримання солдатів і виплату їм зарплатні.

