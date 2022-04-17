Росіяни, ймовірно, готують висадку десанту з моря, – Генштаб

Російські загарбники не полишають спроб захопити Україну. Генштаб попередив, що існує ймовірність того, що вони готують висадку десанту з моря.

При цьому російські окупанти готують окремі підрозділи для маневру. Мовиться про морську піхоту.

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Росіяни готують підрозділи 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції,

– кажуть у Генштабі.

Водночас там запевняють, що цю інформацію поки уточнюють та перевіряють.

Варто нагадати, що спроби висадки російського десанту вже були в Одесі. Кожного разу вони зазнавали невдачі.

Ви можете пригадати, як росіяни намагалися висадити десант у Василькові місяць тому: дивіться відео