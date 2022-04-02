Росіяни, ймовірно, мінували не лише шляхи відступу: на Чернігівщині діяли диверсанти-розвідники

Російські окупанти поволі відводять війська від Києва для перегрупування. Після ворогів у населених пунктах лишається чимало небезпек. Зокрема, на Чернігівщині вони, ймовірно, замінували не лише шляхи свого відступу.

Вороги ставлять так звані розтяжки та мінують тіла вбитих, телефони, автівки тощо. Тому потрібно бути дуже обережним та не підіймати ніяких речей із землі.

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Можливо, загарбники мінували не лише шляхи відступу

Цілком ймовірно, що російські окупанти замінували не лише шляхи свого відступу. На Чернігівщині діяли ворожі диверсанти-розвідники.

В період війни цивільним особам тимчасово заборонено відвідування лісу,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, усіх жителів області закликали дивитися під ноги, бути обережними та пересуватися лише у світлу пору доби.

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