Намагалися закрити діри, а втратили рекордну кількість: якої техніки "позбулися" окупанти

Перша половина жовтня вже завершилась. То ж тепер доречно провести огляд втрат техніки російських окупантів.

Як ЗСУ вдалося знищити рекордну кількість танків ворога

Зазначу, що я скептично налаштований до того, що цього місяця буде зафіксований новий рекорд знищеної російської техніки. Однак переконаний, що буде чимало других і третіх результатів.

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І відразу хотів би звернути увагу на показник знищених за першу половину жовтня російських танків-263.

Така кількість втрат ОБТ обумовлена тим, що росіяни відновили нераціональні наступальні дії, а танків у їхніх підрозділах приблизно стільки ж, скільки й ББМ, хоча останніх має бути щонайменше в 3 рази більше.

Цей дисбаланс спричинений дефіцитом ББМ у військах через відсутність технічної та технологічної можливості ВПК Росії своєчасно компенсувати втрати такого типу техніки.

Саме тому, що росіяни застосовують танки у першому ешелоні в наступі не за їх основним функціоналом, а як затички ББМ, яких бракує, у першій половині жовтня було знищено найбільшу кількість танків з листопада 2022 року. А це лише половина місяця…

Якість техніки, яку поставляють росіянам, погіршилася

Відповідно ББМ так само демонструють зростання втрат – 394 одиниці за пів місяця. Можна говорити, що аналогічно з танками з листопада 2022 року було знищено найбільшу кількість (за винятком серпня 2023 року – 408, але це таке).

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Цього місяця навряд чи з артилерії буде рекорд. Все через зменшення інтенсивності застосування її російськими військами і як наслідок обмеження можливостей контрбатарейної боротьби. Проте другий результат більш ніж гарантований.

Автотранспорт – 388 одиниць за пів місяця. Навряд чи за місяць буде рекорд, але другий чи третій результат за весь період повномасштабної війни – так.

Усі ці цифри говорять не тільки про те, що інтенсивність бойових дій, як і раніше, зберігається на дуже високому рівні. Вони також показують, що зниження якості техніки, яку поставляють окупантам, а також її кількість, яка створює штатний дисбаланс, що не дозволяє виконувати бойові завдання згідно з функціоналом, призводить до збереження втрат на досить високому рівні.