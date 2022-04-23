Росіяни забирають у депортованих українців паспорти та видають їм довідки, – Денісова

Росіяни масово вивозять українців з окупованих територій до Росії. При цьому окупанти відбирають в людей українські документи та видають міграційні довідки.

Про це розповіла уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова в інтерв'ю. Вона зазначила, що отримує про це інформацію від російських волонтерів.

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Людей вивозять у "фільтраційні" табори

Людей, зокрема з Маріуполя, вивозять у "фільтраційні" табори. Лише в самому місті їх є 4, там утримують 20 тисяч українців. Їх допитують, роздягають та відбирають документи і телефони. Тих людей, які не пройшли "фільтрацію", вивозять у невідомому напрямку.

Проходять цю принизливу та жорстоку процедуру літні люди, жінки з дітьми. Після цього їх "розкидають по Росії".

Їх вивозять в 45 російських регіонів, де є 480 тимчасових пунктів розміщення,

– зазначила Денісова.

Люди виходили на зв'язок з багатьох російських областей, напередодні – телефонували українці, які опинились поблизу Чебоксар, Чувашія. Стан людей – жахливий, вони не знають, що їм робити і за що жити.

Україна співпрацює з російськими волонтерами

Українцям роздають листівки з пропозицією поїхати на Далекий Схід. Пропаганда обіцяє грошову допомогу та землю.

Україна співпрацює з російськими волонтерами, які купують для вимушених переселенців їжу та одяг. Вони дізнаються в українців, куди і хто хоче їхати. Після цього вже можна організувати перевезення родин в Естонію.

Вже є такі родини, які отримали міграційні довідки через сприяння волонтерів, купили волонтери їм квитки і купили їм квитки спочатку в Санкт-Петербург, а потім вони виїхали,

– пояснила омбудсменка.

Проблема в тому, що такі запити надходять від тисяч людей. Деякі з них – дуже далеко, наприклад, в Чувашії.

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