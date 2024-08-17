Військ поменшало: куди росіяни перекидають резерви із Запоріжжя

Росйські військкори повідомляють, що окупанти забрали частину військ з південного напрямку з метою перекидання на інші ділянки. Зокрема менше сил стало на частині Херсонщини та Запоріжжя.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що інформація пропагандистів справді відповідає дійсності. Лави окупантів рідіють.

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Куди перекинули війська

"Росіяни називали навіть конкретні номери мотострілецьких підрозділів, які зняли й перекинули на Курщину, тобто військ поменшало", – зауважив кореспондент із Запоріжжя.

Він додав, що за останніми цифрами на Запорізькому напрямку залишилося 75 000 окупаційних військ, а раніше там було близько 100 тисяч бійців. Це приблизні цифри, але, ймовірно, вони правдиві.

Окупаційний натиск ворога слабне. Те, що вони зараз здійснюють менше атак свідчить, що військ поменшало, особливих потуг нема. Відповідно окупанти приглушили свої наступальні дії,

– додав кореспондент із Запоріжжя.

До того ж російські джерела поширюють інформацію, що українські військові нібито збирають резерви й готуються наступати на Запорізькому напрямку. Тому окупанти заявляють, що треба навпаки повертати ворожі підрозділи, а не знімати їх звідти.