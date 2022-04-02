Російські окупанти захопили місто Буринь, що на Сумщині. Ворог заблокував усі виїзди з населеного пункту.

Російські окупанти продовжують активні наступи на декількох напрямках. Ворог намагається закріпитися у населених пунктах.

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Слобожанський напрямок

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти заблокували виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велика кількість військової техніки ворога.

Також наразі триває блокада Путивля, окупанти виставили навколо міста свої блокпости. В селищі Юр'єве, що на Сумщині, ворожі солдати проводять рейди: роблять перепис населення та шукають зброю.

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