Росіяни заблокували виїзди з Бурині й скупчили повно військової техніки в місті, – Генштаб

2 квітня 2022 , 19:29
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти захопили місто Буринь, що на Сумщині. Ворог заблокував усі виїзди з населеного пункту.

Російські окупанти продовжують активні наступи на декількох напрямках. Ворог намагається закріпитися у населених пунктах. 

Читайте також ЗСУ звільнили Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині

Слобожанський напрямок

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти заблокували виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велика кількість військової техніки ворога. 

Також наразі триває блокада Путивля, окупанти виставили навколо міста свої блокпости. В селищі Юр'єве, що на Сумщині, ворожі солдати проводять рейди: роблять перепис населення та шукають зброю. 

Дивіться також – Награбоване в Україні росіяни відправляють додому з білоруської пошти

 

Автор: Ярослав Сиваківський