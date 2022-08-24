В Енергодарі окупанти не допускають українську гуманітарку для дітей

Владі Енергодара вдавалось постачати в тимчасово окуповане місто необхідні речі для дітей. Проте окупанти заборонили роздавати допомогу.

Про це для 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що мерія та "Енергоатом" робили все можливе й доставляли гуманітарку для дітей віком до трьох років.

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"Там були памперси, засоби дитячої гігієни. Дитяче харчування та безглютенові продукти для немовлят, яким життєво необхідне саме таке харчування", – сказав журналіст.

Забрали ключі від складу

За словами кореспондента, гуманітарну допомогу роздавали в медико-санітарній частині. Проте 23 серпня прийшли окупанти й наказали зібрати всю гуманітарку звідти, закрити приміщення і здати ключі.

московити вважають, що лише вони можуть бути благодійниками, а якщо від імені України роздають допомогу, то це треба припинити,

– зазначив кореспондент.

Небезпека в Енергодарі

російські вбивці в Енергодарі атакують не лише АЕС. Окупанти 23 серпня з мінометів вдарили по Запорізькій ТЕС та влучили у золовідвали, де зберігають отруйні відходи. Після обстрілу у місті зафіксували підвищений рівень радіації.

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