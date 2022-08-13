Росія проводить оборонну мобілізацію: працівникам галузі забороняють відпустки

Справи росіян у війні проти України йдуть взагалі не так, як вони собі планували. Після втрати шаленої кількості техніки ворог сподівається хоч якось відновити свої сили.

російські окупанти у війні з Україною втратили шалену кількість не лише свого особового складу. Тисячі одиниць їхньої техніки перетворилися на купу обгорілого металобрухту, тож росіяни взялися за поповнення втрат на всіх фронтах.

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Збільшення замовлення на мільярди рублів та заборона на відпустки

Як повідомили наші розвідники, російські окупанти намагаються провести приховану "промислову мобілізацію" окремих компаній та усіх підприємств оборонного сектору.

Відомо, що росіяни заборонили йти у відпустку усьому керівному складу та значній частині персоналу компанії "ростєх". В деяких компаніях, які належать "ростєху", відпустки "на невизначений термін" заборонили для абсолютно усіх працівників. Загалом до "ростєху" входить понад 800 компаній та підприємств, а до портфелю – 40% оборонного замовлення росії та пріоритетні програми.

Також повідомляється, що воєнно-промислова комісія росії, де головує сам диктатор владімір путін, хоче збільшити витрати на оборонне замовлення в 2022 році ще на 600 – 700 мільярдів російських рублів. Про відповідні зміни окупанти збираються оголосити на початку вересня.

Метою такої прихованої "промислової мобілізації" є намагання забезпечити продовження бойових дій проти України та повний контроль над працівниками підприємств.

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