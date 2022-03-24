Росіяни захопили храм УПЦ МП у Маріуполі та ведуть обстріли з його вікон

Російські загарбники використовують для своїх обстрілів навіть святі місця. У Маріуполі вони захопили Храм Покрова Божої Матері.

Вороги використовують храм для обстрілів – ведуть з вікон церковної установи вогонь. До слова, це найбільший храм у Маріуполі.

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Наразі невідомо, в якому стані сама будівля.

Окупанти не по-православному ставляться до святинь МПЦ. Так, путінські ординці захопили Храм Покрова Божої Матері в Маріуполі та ведуть з вікон церковної установи вогонь. Такі собі московитські скрепи у всій красі – вбивати перед іконами в ім'я свого царя,

– йдеться в повідомленні полку "АЗОВ".

Зауважимо, що за інформацією станом на 15 березня російські окупанти знищили або пошкодили щонайменше 28 церков, мечетей і синагог у 6 областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській.

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