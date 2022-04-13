Росіяни захопили в Маріуполі два цивільні судна під прапорами карибських країн

Російські окупанти на території Маріупольського морського торговельного порту захопили екіпажі теплоходів Аzburg Lady Augusta. Кораблі курсували під прапором Домініки та Ямайки.

Про це 13 квітня повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіда, що суховантаж Аzburg перебував у торгівельному порті Маріуполя 22 лютого з Болгарії, щоб завантажити металопродукцію.

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Омбудсманка зазначила, що через артилерійські та мінометні обстріли у Маріуполі зупинили вантажні роботи, а З квітня 2 мінометні снаряди влучили у навігаційний мостик на судні Аzburg. Там повилітало скло, пошкоджена навігаційна апаратура.

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Вже 4 квітня у машинне відділення корабля влучив бойовий снаряд. Він вибухнув. Через це почалась пожежа, а моторист отримав травми.

"На сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна Lady Augusta. Моториста доставили до шпиталю", – написала Денісова.

За словами Денісової, 10 квітня моряків захопили в полон. Їх вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

Такими діями Росія порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність,

– заявила Денісова.

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