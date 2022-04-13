Росіяни захопили в Маріуполі два цивільні судна під прапорами карибських країн
Джерело:Людмила Денісова
Російські окупанти на території Маріупольського морського торговельного порту захопили екіпажі теплоходів Аzburg Lady Augusta. Кораблі курсували під прапором Домініки та Ямайки.
Про це 13 квітня повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіда, що суховантаж Аzburg перебував у торгівельному порті Маріуполя 22 лютого з Болгарії, щоб завантажити металопродукцію.
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Омбудсманка зазначила, що через артилерійські та мінометні обстріли у Маріуполі зупинили вантажні роботи, а З квітня 2 мінометні снаряди влучили у навігаційний мостик на судні Аzburg. Там повилітало скло, пошкоджена навігаційна апаратура.
Росіяни обстрілювали судна
Вже 4 квітня у машинне відділення корабля влучив бойовий снаряд. Він вибухнув. Через це почалась пожежа, а моторист отримав травми.
"На сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна Lady Augusta. Моториста доставили до шпиталю", – написала Денісова.
За словами Денісової, 10 квітня моряків захопили в полон. Їх вивезли до тимчасово окупованого Донецька.
Такими діями Росія порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність,
– заявила Денісова.
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