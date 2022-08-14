Окупанти на ЗАЕС забили до смерті аквалангіста: він відмовився "шукати зброю", яка їм ввижалася

Журналісти зуміли поспілкуватися з працівником Запорізької АЕС. Він розповів, як російські військові катують та вбивають працівників станції.

Журналісти не розкрили ім'я та прізвище працівника, оскільки він досі перебуває на захопленій росіянами ЗАЕС.

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Людей закатовують до смерті

Працівник ЗАЕС розповів, що у басейнах для охолодження води є покинута зброя. Вони хотіли, щоб штатний аквалангіст пірнув за нею, але той відмовлявся, тож його забили до смерті.

Нещодавно російські військові заявили, що у бризкальних басейнах ЗАЕС розташована покинута зброя. Вони хотіли змусити нашого штатного аквалангіста з гідроцеху пірнати у бризкальні басейни і шукати зброю. Він відмовився. Його забили до смерті,

– розповів працівник станції.

Він розповів, що викрадених людей закатовують до смерті. Натомість люди, які мали "лагідні розмови" з окупантами, після повернення мовчать і не відповідають на жодні питання.

Окупанти знають, куди потрібно стріляти

Працівники станції стали живими свідками воєнних злочинів та ядерного терору росіян. Кожен зі співробітників ЗАЕС "бачив, чув і знає звідки куди летить". Окрім цього, працівники "росатому" примусом роздобули карти ЗАЕС, навіть ландшафтні. Тож, за словами працівника станції, вони точно знають, куди потрібно стріляти.

Окупанти стріляють, зокрема, з одного з промислових майданчиків ЗАЕС, який раніше використовували для розміщення парогенераторів. Також працівник підтвердив, що росіяни замінували машинні зали ядерних реакторів.

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