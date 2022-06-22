Росіяни закликають бойовиків Донбасу змирится з поразкою та виїжджати з рідних міст

Російські військові та місцеві бойовики на Донбасі не вірять у те, що Росія зможе перемогти Україну у війні та дуже бояться, що ЗСУ підуть у наступ на Донецьк.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, настрої деяких підрозділів, які російські загарбники залишили для захисту Донецька, є вкрай панікерськими. Представники окупаційної армії вживають величезну кількість алкоголю, обстрілюють місто та масово ґвалтують місцевих жительок.

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Росіяни не приховують того факту, що незабаром їм доведеться тікати з Донецької області або щонайменше з шахтарської столиці.

Пушиліну наказали "підібрати соплі"

Після кількох місяців провальних спроб наступу на позиції ЗСУ в напрямку Авдіївки, Мар'їнки, Великої Новосілки та інших міст Донецької області, російські генерали зрозуміли, що у них немає сил на прорив лінії оборони України.

Загарбники зосередилися на захопленні Луганської області, адже там намічався певний успіх. Але для просування Луганщиною росіянам довелося перекидати значні сили з Донеччини.

Крім того, Росії довелося укріплювати власну оборону на Херсонщині та Запоріжжі, адже з'явилася загроза провалу й на цих ділянках фронту. Для стримування ЗСУ генерали також перекидали підрозділи з Донецької області.

За даними української розвідки, на лінії зіткнення поблизу Донецька увесь цей час точаться позиційні бої, але зведені російські угруповання несуть при цьому значні втрати.

Фактично, частково оголивши тили у так званій "ДНР", кремлівські загарбники розраховували виключно на те, що ЗСУ не намагатимуться завдати контрудару та зайти в Донецьк. Покладалися вони зокрема й на стримання захисників України за рахунок власної артилерії, яка не замовкала там ані на мить.

Втім, бійці ЗСУ трішки втрутилися у плани окупантів та завдали низку вкрай точних та успішних ударів по великих складах з боєприпасами у Донецьку. Це подекуди шокувало російських генералів. Адже кожен знищений склад суттєво зменшує можливість росіян вести безперервний вогонь, створює чималі логістичні проблеми та взагалі завдає офіцерам чимало клопоту.

Після того, як українські герої демілітаризували складські приміщення з боєкомплектом у Донецьку, у загарбницькій армії у місті сталася серйозна паніка. Окупанти посилили хаотичні обстріли міста у сподіваннях звинуватити Україну в невибірковому використанні західної зброї. Але вже ввечері 18 та 19 червня росіяни почали виводити деякі свої підрозділи подалі від шахтарської столиці.

"Тактичний відступ" певних частин російської армії з міста спричинив певну паніку у місцевих бойовиків та "поліцейських". Терористи раптом для себе зрозуміли, що Росії на них наплювати. Представники верхівки "армії" ОРДО почали надзвонювати Пушиліну та просили його "нарєшать підкріплення". Однак російські високопосадовці швидко пояснили, що питання "звільнення" Донецької області наразі відкладене в довгий ящик, а Україна буцімто не планує ніякого наступу. Мовляв, через це ватажку терористів треба "підібрати соплі" та припинити скиглити, а будь-які рішення щодо окупованої частини Донбасу будуть й надалі приймати без його участі.

При цьому один з російських офіцерів, який перебуває безпосередньо в Донецьку, взагалі заявив Пушиліну та його оточенню змиритися з тим, що Росія програє у цій війні й почати пакувати валізи.

Вся армія прикриває коридор до Криму та скована боями за Сєвєродонецьк

Очільники деяких підрозділів "ДНР" вже почали організовувати виїзд власних родин до Росії. За їх словами, бійці ЗСУ скували російську армію боями за Сєвєродонецьк, а внаслідок спроб утримати Херсонщину та Запоріжжя окупанти максимально оголили захист самого Донецька. Місцеві бойовики кажуть про "величезну зраду" від Путіна, який за кілька місяців фактично знищив всі боєздатні угруповання як власної армії, так і бананових республік.

Мобілізовані не хочуть та не вміють воювати, а російська армія показала себе вкрай слабкою та здатною хіба що без зупинки гатити з артилерії та "закидати ЗСУ м'ясом". Саме через це навіть при наявності якихось успіхів, згідно з оцінками "воєначальників" ОРДО, Росія навряд чи зможе взяти під контроль всерйоз та надовго хоча б якісь українські території. У них можна вчепитися тремтячими руками, як Путін за стіл, але довго робити переможний вигляд навряд вдасться. Хіба що завдяки політичним домовленостям.