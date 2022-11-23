Справжнє обличчя "русского міра": пенсіонери закликали "різати та вбивати" українців

У Росії провели опитування серед громадян, що вони думають про відступ окупантів з Херсона. Одна пара пенсіонерів шокувала своєю відповіддю.

Пенсіонери у Росії ненавидять українців. Вони вважають, що наш народ потрібно "різати та вбивати". Відповідне відео вже розлетілось мережею, інформує 24 канал.

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Російська пара пенсіонерів закликала "вбивати українців"

Цих хохл*в треба давити, різати та вбивати. Я їх ненавиджу, вони фашисти! Полонених українців треба вбивати на**р, це мерз**и,

– заявив зі злістю російський пенсіонер.

Дружина росіянина вирішила підтримати чоловіка та сказала, що українці – це "не люди" і країна-агресорка їх "не повинна утримувати".

"Ми ось самі пенсіонери, працюємо, пенсії малі. Їх треба всіх розд**бати і запустити в них щось", – заявила росіянка.

Її чоловік додав, що "тих, хто стрибнув на Росію, треба знищувати вщент".

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У Росії скорочується кількість прихильників вторгнення в Україну

Результати опитувань "російських незалежних проєктів" свідчать про те, що в Росії скоротилася кількість прихильників продовження військових дій в Україні з 25% до 16%. Так, найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь і люди з низьким рівнем доходу. Однак більшість опитаних заявили, що довіряють керівництву країни та готові його підтримати як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.

Нагадаємо, що на початку листопада в кількох регіонах Росії провели закриті фокус-групи про ставлення місцевих жителів до війни. Такі заходи впроваджували на замовлення Кремля.

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