Дід Мороз розпочав свою жатву: росіяни помирають при -40 без тепла та води

Російські окупанти лякали весь цивілізований світ, що він замерзне без їхнього газу. Водночас не так сталося, як країні-терористці гадалося. Замерзає поки одна Росія.

У мережі росіяни бідкаються через те, що їхнє життя – нестерпне. Як сумно (спойлер – ні). Особливо критична ситуація у Сибірі, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Показуха і брехня": як загарбники вкотре обманули жителів окупованих територій

Там люди залишилися без води й тепла при -30...-40 градусах морозу. Вже відомо про першу жертву. Житель села Кузнєцово отруївся чадним газом, намагаючись зігрітися. Окрім того, є постраждалі. У Хакасії росіяни настільки зневірилися у тому, що тепло завітає у їхні домівки, що приїхали у найближчий аеропорт грітися.

Не краще ситуація й у Підмосков'ї

Тим часом у місті Електросталь – у Підмосков'ї – замерзають десятки тисяч росіян. Без опалення залишилися щонайменше 40 тисяч громадян країни-терористки. Максимально температура повітря у квартирах підіймається до +12 градусів (і це – вже неабияке свято).

Люди 24 на 7 відправляють скарги представникам місцевої влади. Водночас їм, звичайно ж, байдуже. На арену випустили патріарха Кіріла. Він розповів, як росіянам добре живеться й закликав їх молитися за Путіна.