"Десь під Пентагоном": у Росії запустили фейк про знищення американського танка Abrams

Що б не відбувалося на фронті, росіяни впевнено продовжують створювати все безглуздіші фейки про свої "успіхи". Однак пропагандисти та виробники фейків трохи перестаралися і "знищили" під Соледаром американський танк, якого в Україні і близько немає.

Росіяни створили фейк про знищений американський танк, усередині якого був афроамериканець. Та от біда – США ще не надають такої зброї Україні.

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Що там знову вигадують росіяни

Кажуть російські пропагандисти, що десь під Соледаром окупанти успішно "знищили" перший американський танк M1 Abrams. Та й не просто "знищили", а зробили це з РПГ-18 "Муха". Та й це ще не все – виявляється, що керував танком не український військовий, а, мабуть, інструктор НАТО – афроамериканець.

Цікаво, що на фото з нібито "знищеним" танком видніється зелене дерево, хоч зараз зима. Та окупантів це не бентежить.

Росіяни хотіли показати "велику й могутню" армію, яка запросто нищити американські танки, але от цих танків в Україні немає. Тому що "знищили" росіяни під Соледаром – питання відкрите.

Фейк росіян про американський танк / Фото ЦПД

Позиція США щодо танків Abrams

Ми знаємо, що офіційно доступ до нашого сайту в Росії заблокований, але якщо творці фейків через VPN відвідують нас, то наступна інформація буде їм цікавою. Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 19 січня заявила, що США не надаватимуть Україні танки M1 Abrams. Як мінімум поки що. Причиною цього є складність обслуговування – особливе паливо та частіша дозаправка для маневрування.

У Пентагоні вважають, що Україні будуть більш корисними та простішими у використанні німецькі танки Leopard і британські Challenger.