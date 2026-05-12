Росіяни запустили понад 200 дронів по Україні після "перемир'я": скільки вдалося збити

Після закінчення короткочасного перемир'я росіяни атакували Україну, використавши понад 200 повітряних цілей. Більшість із запущених безпілотників вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Утім, на жаль, також сталися влучання на низці локацій. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО сьогодні?

Уночі росіяни запустили на Україну 216 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" з Брянська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, Орла, Міллєрово і Курська.

Також повітряні цілі летіти з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму. До відбиття атаки залучали авіацію, підрозділи ППО, засоби РЕБ та інші складові Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– ідеться у повідомленні.