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24 Канал Новини України Росіяни запустили "Шахеди": які області під загрозою удару
29 квітня, 21:58
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Росіяни запустили "Шахеди": які області під загрозою удару

Юлія Муріна

У ніч на 30 квітня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. Через атаку агресора у частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

22:58, 29 квітня

У Харкові уже 11 постраждалих унаслідок атаки на місто.

22:47, 29 квітня

У Дніпрі пролунала серія вибухів.

22:34, 29 квітня

За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Харків:

  • у Слобідському районі зафіксовано влучання БпЛА;
  • у Салтівському районі, внаслідок удару БпЛА, спалахнув приватний будинок.
22:33, 29 квітня

Зафіксовано "Шахеди" над Дніпропетровською областю. 

22:27, 29 квітня

Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра.

22:27, 29 квітня

Нова група ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину, курсом на Кривий Ріг.

22:19, 29 квітня

Група "шахедів" наближається до Харкова зі сходу.

22:09, 29 квітня

У Харкові пролунала серія вибухів.

22:03, 29 квітня

Де зараз тривога: інтерактивна мапа

21:57, 29 квітня

На Запоріжжі працює ППО.

21:56, 29 квітня

Нова група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.

21:55, 29 квітня

Група "Шахедів" курсом на Харків з півночі та заходу.

21:54, 29 квітня

КАБ на Харківщину.

21:50, 29 квітня

КАБ на Сумщину.

21:41, 29 квітня

Група ударних безпілотників із Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини.

21:34, 29 квітня

На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.