Росіяни запустили "Шахеди": які області під загрозою удару

У ніч на 30 квітня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. Через атаку агресора у частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.