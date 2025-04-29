Росіяни запустили "Шахеди": які області під загрозою удару
У ніч на 30 квітня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. Через атаку агресора у частині областей оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У Харкові уже 11 постраждалих унаслідок атаки на місто. У Дніпрі пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Харків: Зафіксовано "Шахеди" над Дніпропетровською областю. Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра. Нова група ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину, курсом на Кривий Ріг. Група "шахедів" наближається до Харкова зі сходу. У Харкові пролунала серія вибухів. Де зараз тривога: інтерактивна мапа На Запоріжжі працює ППО. Нова група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя. Група "Шахедів" курсом на Харків з півночі та заходу. КАБ на Харківщину. КАБ на Сумщину. Група ударних безпілотників із Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини. На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
У Харкові уже 11 постраждалих унаслідок атаки на місто.
У Дніпрі пролунала серія вибухів.
За попередньою інформацією, унаслідок атаки на Харків:
Зафіксовано "Шахеди" над Дніпропетровською областю.
Група "шахедів" рухається у напрямку Дніпра.
Нова група ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину, курсом на Кривий Ріг.
Група "шахедів" наближається до Харкова зі сходу.
У Харкові пролунала серія вибухів.
Де зараз тривога: інтерактивна мапа
На Запоріжжі працює ППО.
Нова група ударних БпЛА з півдня курсом на Запоріжжя.
Група "Шахедів" курсом на Харків з півночі та заходу.
КАБ на Харківщину.
КАБ на Сумщину.
Група ударних безпілотників із Бєлгородської області на південь Сумщини, північ Харківщини.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.