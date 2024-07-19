"Про це треба кричати": маріупольця судять в російському полоні за вигаданий злочин

Росіяни засудили бійця "Азову" до 26 років ув'язнення. Російська пропаганда повідомила, що він буцімто визнає свою провину за вбивство двох жителів Маріуполя. Таких випадків у місті є багато.

Про них потрібно розголошувати на весь світ, повідомляти друзям, які є за кордоном. Таку думку 24 Каналу висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що багато військовополонених росіяни викреслюють зі списків на обмін.

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"Про це треба кричати"

За словами Андрющенка, була певна пауза з вироками окупантів, однак вона вже закінчилась. Ймовірно, пауза була пов'язана з перемовинами щодо обмінів українських військовополонених.

Воно не зупинялось повністю. Ми відстежували, що вони (росіяни – 24 Канал) вже засуджених засуджували ще раз,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко наголосив, що про ці вироки Україні не варто мовчати, хоча й є чим апелювати. Нерозголошення цих ситуацій є болем для кожного маріупольця, в якого є рідні, друзі та знайомі у російському полоні.

Насамперед ми відстежуємо всі ці вироки, щоб побачити чи є там, чи немає наших друзів. Це страшно. Вже мовиться про 100 – 130 людей, які росіяни засудили лише цього року,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко пояснив, що полонених військових переводять в стан засуджених. У такий спосіб їх переводять в інші тюрми, а їхні імена викреслюють зі списків для обміну. Наша держава повинна розголошувати цю інформацію на всіх рівнях, адже злочини ворога можна довести правдивими доказами.

Достатньо піти шляхом документалістики, зняти медійні сюжети, перекласти на доступні мови. Якби це не виглядало цинічно, з цього треба робити "шоу", яке достукається до людей за кордоном, а вони вже донесуть це до своїх політиків,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.