Росіяни завдали авіаційного удару парою Су-25 по Кам'янському на Запоріжжі

За минулу добу окупанти завдали ударів по інфраструктурі та житлових будинках у кількох населених пунктах на Запоріжжі. Зокрема, під атаку потрапило село Кам'янське Васильківського району. По ньому вдарили штурмовиками Су-25.

Ворог обстрілює Запорізьку область

Також ударів завдали по місту Гуляйполе та селищу міського типу Залізничне, що у Пологівському районі. Унаслідок цих обстрілів руйнувань зазнали орієнтовно 19 будинків, квартир та об'єктів інфраструктури.

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Данилівку і Темерівку обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град", а Залізничне – з РСЗВ "Смерч". Времівку атакували ворожі танки.

Крім того, 11 червня росіяни здійснили 21 обстріл позицій українських підрозділів вздовж лінії зіткнення в районах Кам'янського, Залізничного, Новоданилівки, Оріхова, Ольгівського, Староукраїнки, Темерівки, Водяного та Першотравневого. Загарбники використовували весь спектр озброєння.

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту

За минулу добу росіяни не проводили активних бойових дій на південно-східному напрямку. Однак, вони намагаються утримувати зайняті раніше території, проводять ротації особового складу, розосереджують сили для уникнення вогневого ураження з українського боку та здійснюють ураження позицій підрозділів Сил оборони.

Крім того, окупанти вдосконалювали інженерне обладнання на лінії оборони, а в окремих районах проводили повітряну розвідку з безпілотниками.

Основні свої сили та засоби вони й досі зосереджують в районах Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки, що на Донеччині.

Українські військові продовжують чинити опір

Військові Сил оборони впевнено боронять рідну землю та чинять опір ворогу. За минулу добу вони знову примножили втрати окупантів та ліквідували:

3 танки,

3 бойові броньовані машини,

4 одиниці автомобільної техніки,

19 військових особового складу, ще 7 – поранено.

Також українським захисникам вдалося знищити склад боєприпасів, бліндаж та спостережний пункт росіян.

Загальні втрати ворога станом на 12 червня

Генштаб ЗСУ традиційно оприлюднив актуальні дані щодо втрат ворога на 109 день повномасштабної війни. Так, з 24 лютого стараннями українських військових Росія втратила:

особового складу – 32 150,

танків – 1430,

бойових броньованих машин – 3484,

артилерійських систем – 715,

РСЗВ – 226,

засобів ППО – 97,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2455,

спеціальної техніки – 54.

Важливо – оперативне зведення Генштабу щодо ситуації на фронті 12 червня: дивіться відео