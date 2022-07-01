Росіяни завдали авіаудару в районі села Дивізія, що на Одещині

Російські окупанти завдали авіаудару в районі сели Дивізія Одеської області. Ворог продовжує обстрілювати населенні пункти на Півдні.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 1 липня.

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Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія. У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї,

– йдеться у зведенні.

Ситуація на Південнобузькому напрямку

Також за даними ЗСУ, росіяни обстріляли населені пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка.



