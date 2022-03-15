Росіяни завдали ракетних ударів на Житомирщині: одна людина загинула

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Малинському району, що в Житомирській області. Унаслідок обстрілу ворога загинула одна людина.

Загинула жінка, ще двоє поранені

Вдень 15-го березня авіаобстрілів зазнали місто Малин та село Юрівка. Через обстріли зруйновані приватні будинки та виробничі приміщення.

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Ворог продовжив обстріли близько опівдня. Ракетними ударами окупанти пошкодили виробничі приміщення двох підприємств у Малині. Там зруйновані та пошкоджені цехи.

Щодо села Юрівці, то внаслідок авіаудару зруйновано два сільських будинки та до десятка приватних обійсть пошкоджено.

Від рук агресора постраждали люди. Померла жінка 1944 року народження. Також травм зазнали ще двоє людей – чоловік та жінка.



Наслідки обстрілів орди на Житомирщині / Фото поліції



Наслідки обстрілів орди на Житомирщині / Фото поліції



Наслідки обстрілів орди на Житомирщині / Фото поліції



Наслідки обстрілів орди на Житомирщині / Фото поліції

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